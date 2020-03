Ancelotti ko 4-0 col Chelsea, la stampa inglese: "Umiliazione e caos totale, il punto più basso"

Brutta sconfitta per l'Everton di Ancelotti contro il Chelsea a Stamford Bridge. La squadra di Lampard si è imposta per 4-0 sui Toffees facendo piovere tante critiche sull'ex tecnico del Napoli. Come riportato dal tabloid inglese "Mirror", Carlo Ancelotti si aspettava un grande ritorno a Stamford Bridge e, invece, ha finito per subire un'umiliazione che non dimenticherà mai.

TOCCATO IL FONDO - Oggi si è toccato il punto più basso della gestione del tecnico emiliano. L''Everton è apparso essere nel caos più totale, con una fase difensiva imbarazzante e un attacco sterile. Da evidenziare che già al 54' i tifosi dei Toffees hanno cominciato a lasciare Stamford Bridge.