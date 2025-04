Ancelotti perde (anche) la Coppa del Re: il Barça batte 3-2 il Real ai supplementari

Il 'Clasico' tra Real Madrid e Barcellona come sempre non delude, a maggior ragione in una finale, di Copa del Rey in questo caso. Il primo tempo termina con i blaugrana in vantaggio grazie al gol di Pedri, nella ripresa Ancelotti libera l'arma Mbappé che trova il pari da punizione, poi Tchouameni porta i Blancos in vantaggio su calcio d'angolo al 77esimo.

Il Barcellona riporta tutto in equilibrio all'84esimo con il gol di Ferran Torres su un bellissimo assist di Lamine Yamal, poi succede del clamoroso. Al minuto 96, all'ultima azione della partita, Raphina cade in area di rigore madridista e l'arbitro assegna calcio di rigore. Il VAR però invita il direttore di gara alla revisione al monitor perché l'attaccante brasiliano sembra aver simulato e dopo un check di quattro minuti il rigore viene revocato. Si va dunque ai supplementari.

Nel primo tempo supplementare nessuna sorpresa, nel secondo invece arriva la rete che regala la coppa al Barcellona: al minuto 116 Modric sbaglia un passaggio davanti la propria area, Koundé anticipa e libera un diagonale radente che si infila nell'angolino alla destra di Courtois. Dopo appena due giri d'orologio Mbappé si guadagna un rigore che viene annullato per fuorigioco. Tensione nel finale con Rudiger espulso e tante proteste dei Blancos.