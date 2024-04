Anche in Inghilterra arriverà il fuorigioco semiautomatico: i club votano all'unanimità

Sky Sports UK ha rivelato che i club della Premier League, al termine della riunione odierna, hanno concordato all'unanimità di introdurre il fuorigioco semiautomatico

L’IFAB (International Football Association Board) ha una missione: fornire tutti gli strumenti necessari per aiutare gli arbitri a prendere le decisioni migliori, cercando di rendere sempre più moderno il gioco del calcio. Recentemente si è parlato del "cartellino blu", che avrebbe dovuto sanzionare per dieci minuti un giocatore in caso di proteste o di intervento falloso commesso per fermare un'azione promettente. L’idea è stata subito abbandonata, al contrario dell'innovazione che verrà portata anche in Inghilterra a partire dalla prossima stagione.

Sky Sports UK ha rivelato che i club della Premier League, al termine della riunione odierna, hanno concordato all'unanimità di introdurre il fuorigioco semiautomatico, già utilizzato in Champions League e in Serie A da diverso tempo. Si tratta di un'implementazione tecnologica che serve a ridurre i tempi decisionali in merito ad un possibile fuorigioco: maggiore rapidità, per una stima di circa 20 secondi in cui viene determinato se si tratta di offside o meno.