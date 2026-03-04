Classifica spettatori medi, il Napoli è 31° in Europa e 4° in Italia: il dato

Il calcio italiano forse non sarà più attraente come lo era un tempo, ma la passione della gente è sempre la stessa. La testimonianza arriva direttamente dai dati forniti da Trasnfermarkt.it, sito che si occupa di raccogliere dati relativi al mondo del pallone. Nella classifica mondiale della media di spettatori per gara infatti ci sono ben 3 italiane nella top 10, mentre sono 2 le tedesche, 2 le spagnole e 2 le inglesi, oltre a una francese.

Il Milan in questa graduatoria è quinto, l'Inter è sesta e la Roma è nona. Le altre del nostro Paese invece sono il Napoli 31°, la Juventus 41esima, la Lazio 54esima e il Genoa 62°. Di seguito tutti i dettagli:

1) Borussia Dortmund - 81.102 spettatori di media a partita

2) Bayern Monaco - 74.438 spettatori di media a partita

3) Manchester United - 73.978 spettatori di media a partita

4) Real Madrid - 73.519 spettatori di media a partita

5) Milan - 72.844 spettatori di media a partita

6) Inter - 71.758 spettatori di media a partita

7) Marsiglia - 63.934 spettatori di media a partita

8) West Ham - 62.452 spettatori di media a partita

9) Roma - 62.186 spettatori di media a partita

10) Atletico Madrid - 61.539 spettatori di media a partita

31) Napoli - 45.859 spettatori di media a partita

41) Juventus - 40.952 spettatori di media a partita

54) Lazio - 34.466 spettatori di media a partita

62) Genoa - 31.051 spettatori di media a partita