Ufficiale Ricordate Dezi? A 34 anni l'ex azzurro si ritira: "Ora voglio scoprire i nuovi Hamsik"

“Bigon e Micheli mi portarono nel settore giovanile nel 2010. Per un paio d’anni mi allenavo con la prima squadra e giocavo con la Primavera”.

Nuova vita nel calcio per Jacopo Dezi. A 34 anni l’ex giocatore del Napoli ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, iniziando però subito una nuova avventura dirigenziale. Come raccontato in un’intervista a Il Mattino, Dezi sarà collaboratore del direttore sportivo Aniello Cutolo all’Arezzo. “Nel 2024 avevo sostenuto l’esame da direttore sportivo per avere un titolo, ma non pensavo mi sarebbe servito così presto”, ha spiegato Dezi, ricordando anche i primi passi in azzurro: “Riccardo Bigon e Maurizio Micheli mi portarono nel settore giovanile nel 2010. Per un paio d’anni mi allenavo con la prima squadra e giocavo con la Primavera”.

Il modello Hamsik e il lavoro per il futuro

Tra i modelli resta Marek Hamsik: “Mi piacerebbe trovare un giocatore come lui. Quando ero ragazzo mi aiutava tanto: dopo gli allenamenti a Castel Volturno Training Center mi portava anche a pranzo”. Un legame speciale anche con Allan Marques Loureiro: “È come un fratello. Sono stato più volte in Brasile, anche al suo matrimonio. Il nostro rapporto è nato nel ritiro di Dimaro e non si è mai spezzato”.