Ufficiale Serie A, è Vergara il miglior U23 di febbraio! Sarà premiato prima di Napoli-Torino

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 23ª alla 26ª della Serie A Enilive 2025/2026.

Il premio Rising Star Of The Month di febbraio è stato assegnato al calciatore del Napoli Antonio Vergara. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Torino, in programma venerdì 6 marzo 2026 alle ore 20.45 all stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Com'è stato scelto Vergara

Il vincitore del trofeo, riservato ai calciatori Under 23 (nati a partire dal 1 gennaio 2003), è stato selezionato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.

