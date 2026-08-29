Ufficiale Inter-Napoli, ecco prezzo e data di vendita dei biglietti: il comunicato

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La SSC Napoli ha comunicato tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti per Inter-Napoli, in programma sabato 5 settembre alle ore 18:00 a San Siro. I tagliandi saranno disponibili da lunedì 31 agosto sul circuito VivaTicket, con limitazioni territoriali e requisiti specifici per l’accesso al settore ospiti. Il prezzo per il Terzo Anello Blu è stato fissato a 39 euro..

Inter-Napoli, il comunicato del club azzurro

"La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Inter - Napoli, in programma sabato 5 settembre 2026, alle ore 18:00 allo stadio Meazza di Milano, saranno in vendita con le seguenti modalità:

I biglietti saranno disponibili dalle ore 16:00 di lunedì 31 agosto 2026, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket.

Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania e ai residenti nella provincia di Genova. L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è riservato ai soli possessori di fidelity card del Napoli, sottoscritta in data antecedente al 1 agosto 2026, non residenti in Regione Campania e non residenti nella provincia di Genova. I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di venerdì 4 settembre 2026. È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

Prezzi. Settore Ospiti (Terzo Anello Blu): € 39,00. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti. Si precisa che al Terzo anello blu non è consentito l'accesso con ausili alla deambulazione di qualsiasi tipo. Qualora fossero presenti tifosi con disabilità, è opportuno invitarli a registrarsi tramite il portale. La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio".