Napoli-Como, i convocati di Allegri: out Mazzocchi fuori lista, la scelta su Badiashile
A poche ore dalla prima gara in casa del campionato contro il Como, in programma questo pomeriggio, domenica 30 agosto, alle ore 18:30, il Napoli ha diramato la lista dei convocati scelti da Massimiliano Allegri.
Napoli-Como, chi non è stato convocato
Oltre a Buongiorno e Marianucci, out Pasquale Mazzocchi, ormai fuori lista. Escluso dall'elenco dei convocati anche Benoit Badiashile che come spiegato da Allegri in conferenza stampa deve ritrovare la giusta forma fisica.
Napoli-Como, l'elenco completo dei convocati di Allegri
Questo l'elenco completo della spedizione per la seconda giornata di campionato: Alisson Santos, Anguissa, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Favasuli, Garofalo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Neres, Olivera, Politano, Rrahmani, Spinazzola, Vergara
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