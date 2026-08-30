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Napoli-Como, i convocati di Allegri: out Mazzocchi fuori lista, la scelta su Badiashile

Napoli-Como, i convocati di Allegri: out Mazzocchi fuori lista, la scelta su BadiashileTuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:50Notizie
di Daniele Rodia
Convocati Napoli-Como, nel dettaglio l'analisi sui giocatori inclusi e chi è rimasto fuori per la sfida di questo pomeriggio al Maradona

A poche ore dalla prima gara in casa del campionato contro il Como, in programma questo pomeriggio, domenica 30 agosto, alle ore 18:30, il Napoli ha diramato la lista dei convocati scelti da Massimiliano Allegri.

Napoli-Como, chi non è stato convocato

Oltre a Buongiorno e Marianucci, out Pasquale Mazzocchi, ormai fuori lista. Escluso dall'elenco dei convocati anche Benoit Badiashile che come spiegato da Allegri in conferenza stampa deve ritrovare la giusta forma fisica.

Napoli-Como, l'elenco completo dei convocati di Allegri

Questo l'elenco completo della spedizione per la seconda giornata di campionato: Alisson Santos, Anguissa, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Favasuli, Garofalo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Neres, Olivera, Politano, Rrahmani, Spinazzola, Vergara