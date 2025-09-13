Ufficiale Anguissa ci ha preso gusto: è suo il premio MVP di Fiorentina-Napoli

vedi letture

Frank Zambo Anguissa, che prima ha procurato il calcio di rigore del vantaggio e poi ha realizzato l'assist del tris, è l'MVP della sfida dello Stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e Napoli. Il centrocampista camerunese è il migliore in campo per la Lega Serie A e vince il premio Panini Player of the Match, il secondo di fila dopo quello aggiudicatosi contro il Cagliari nella scorsa giornata.