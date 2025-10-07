Ansia Lobotka, domani gli esami: lo slovacco rischia un mese di stop
Stanislav Lobotka ha lasciato il ritiro della Slovacchia dopo gli esami a cui si è sottoposto in seguito all’infortunio rimediato domenica contro il Genoa. Il centrocampista del Napoli effettuerà domani nuovi accertamenti per chiarire l’entità del problema fisico. In caso di conferma di uno stiramento muscolare, potrebbe restare fermo ai box per 3-4 settimane. (Clicca qui per leggere come cambierebbe il centrocampo senza Lobotka).
Situazione da monitorare anche per Matteo Politano, che ha dovuto rinunciare alla convocazione con la Nazionale guidata da Gattuso proprio a causa di un infortunio muscolare subito nella stessa gara. Antonio Conte resta in attesa dei responsi medici per entrambi, nella speranza di non perdere due pedine importanti per il prossimo ciclo di partite.
