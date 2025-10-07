Foto
Italia U21, il metodo Baldini: Marianucci e gli azzurrini si allenano bendati, il motivo
TuttoNapoli.net
In vista della sfida di qualificazione all’Europeo Under 21 contro la Svezia, il CT Silvio Baldini ha proposto agli azzurrini un allenamento fuori dagli schemi. I giocatori si sono esercitati con un occhio bendato, per migliorare concentrazione, percezione spazio-temporale e vista periferica, e in un secondo momento anche con un braccio nascosto nel fratino, per sviluppare equilibrio e coordinazione.
Non è la prima volta che Baldini adotta questo metodo, ispirato agli allenamenti dei pugili: lo aveva già sperimentato a Catania e poi al Pescara, dove fece discutere. Secondo gli esperti, questo tipo di esercizi aiuta anche a ridurre la percezione dello sforzo, concentrando la mente sulla compensazione visiva.
Pubblicità
Notizie
Copertina Da 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne di Arturo Minervini
Le più lette
1 Calendario di fuoco, 7 gare in 21 giorni e poi altro tour de force: gli incroci tra Serie A e coppe
Prossima partita
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Meriti al Genoa, ma 2T solo noi! Arrivata energia dalla panchina…”
Pierpaolo MatroneGutierrez: "Mai visto vivere il calcio come a Napoli! Richieste Conte? Nulla di nuovo. Sul debutto..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i commenti shock su De Bruyne, il nuovo soprannome di Hojlund, il prodigio di Vanja e la soluzione McTominay
Pierpaolo MatroneLa frase di Conte su Hojlund è passata inosservata ma certifica la bontà dell'investimento fatto
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Prova da squadra! Ora implementiamo soluzioni. De Bruyne? Nulla da farsi perdonare. Su Hojlund e JJ..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com