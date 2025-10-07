Foto

Italia U21, il metodo Baldini: Marianucci e gli azzurrini si allenano bendati, il motivo

Italia U21, il metodo Baldini: Marianucci e gli azzurrini si allenano bendati, il motivoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:50Notizie
di Francesco Carbone

In vista della sfida di qualificazione all’Europeo Under 21 contro la Svezia, il CT Silvio Baldini ha proposto agli azzurrini un allenamento fuori dagli schemi. I giocatori si sono esercitati con un occhio bendato, per migliorare concentrazione, percezione spazio-temporale e vista periferica, e in un secondo momento anche con un braccio nascosto nel fratino, per sviluppare equilibrio e coordinazione.

Non è la prima volta che Baldini adotta questo metodo, ispirato agli allenamenti dei pugili: lo aveva già sperimentato a Catania e poi al Pescara, dove fece discutere. Secondo gli esperti, questo tipo di esercizi aiuta anche a ridurre la percezione dello sforzo, concentrando la mente sulla compensazione visiva.