Foto Italia U21, il metodo Baldini: Marianucci e gli azzurrini si allenano bendati, il motivo

In vista della sfida di qualificazione all’Europeo Under 21 contro la Svezia, il CT Silvio Baldini ha proposto agli azzurrini un allenamento fuori dagli schemi. I giocatori si sono esercitati con un occhio bendato, per migliorare concentrazione, percezione spazio-temporale e vista periferica, e in un secondo momento anche con un braccio nascosto nel fratino, per sviluppare equilibrio e coordinazione.

Non è la prima volta che Baldini adotta questo metodo, ispirato agli allenamenti dei pugili: lo aveva già sperimentato a Catania e poi al Pescara, dove fece discutere. Secondo gli esperti, questo tipo di esercizi aiuta anche a ridurre la percezione dello sforzo, concentrando la mente sulla compensazione visiva.