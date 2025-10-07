Ufficiale La fine di un’era: Jordi Alba annuncia l'addio al calcio a fine stagione

vedi letture

Un altro addio illustre nel mondo del calcio. Dopo l’annuncio del ritiro di Sergio Busquets, anche Jordi Alba ha deciso di dire stop: il terzino spagnolo, oggi 36enne, metterà fine alla sua carriera al termine di questa stagione con l'Inter Miami. Un saluto che chiude simbolicamente un ciclo leggendario, segnando una nuova svolta per la squadra guidata da Lionel Messi. Proprio a Miami, l’ex Barcellona aveva ritrovato due compagni di mille battaglie - Messi e Busquets - con cui aveva condiviso alcuni dei momenti più gloriosi della propria carriera.

Attraverso un lungo messaggio sui social Jordi Alba ha spiegato la sua decisione con toni profondamente sentiti: “È giunto il momento di chiudere una fase trascendentale della mia vita. Lo faccio con felicità e convinzione, perché il calcio mi ha dato tutto”. Un ringraziamento esteso a tutti i club che lo hanno accompagnato nel suo percorso, dal Cornellà al Valencia, fino al Barcellona - “il club della mia vita” - e alla nazionale spagnola, con cui ha conquistato l’Europeo e la Nations League.

Arrivato all’Inter Miami nel 2023, Alba ha contribuito alla crescita del club statunitense, vincendo la Leagues Cup insieme a Messi e Busquets e diventando uno dei simboli del progetto americano voluto da David Beckham. Prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo, il terzino catalano ha ancora un ultimo obiettivo: guidare l’Inter Miami alla conquista della MLS Cup. Un epilogo che, per un campione come lui, avrebbe il sapore perfetto del lieto fine.