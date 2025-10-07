Foto Serie A, la top-11 per valore di mercato: c’è solo un azzurro! McTominay scalzato da Koné

Il portale Transfermarkt ha pubblicato la nuova Top 11 della Serie A basata sui valori di mercato aggiornati, offrendo uno spaccato interessante su come il mercato estivo e le prime settimane di campionato abbiano già inciso sulla percezione del valore dei giocatori. La formazione ha un valore complessivo di 670 milioni di euro. L’Inter domina con quattro giocatori presenti nell’undici ideale, seguita da Juventus e Roma con due rappresentanti ciascuna, mentre Napoli, Milan e Como piazzano un solo elemento a testa.

Colpiscono però alcune assenze pesanti: su tutte quella di Scott McTominay, protagonista assoluto del quarto scudetto del Napoli, escluso in favore di Manu Koné, valutato allo stesso modo ma considerato in ascesa. Fuori anche Federico Dimarco, sacrificato per esigenze tattiche a vantaggio di un centrale puro come Alessandro Buongiorno. Tra le presenze di spicco c'è quella di Kenan Yildiz, che continua a far crescere la sua quotazione. Per il Milan, torna in squadra Christian Pulisic, il cui valore è salito a 60 milioni di euro, cifra che lo vede affiancato a Nico Paz, anch’egli incluso nella formazione ideale. Di seguito la top-11 dei calciatori più preziosi della Serie A 2025/26: