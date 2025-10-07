Valori di mercato Napoli, in crescita Hojlund e Lucca! Lukaku in calo: gli aggiornamenti

Il portale specializzato Transfermarkt.it ha pubblicato i nuovi aggiornamenti sui valori di mercato dei calciatori, registrando numerosi rialzi, soprattutto tra i giovani. La copertina è tutta per Kenan Yildiz, che vola a 75 milioni con un aumento di +25. Cresce anche Nico Paz, oggi a 55 milioni (+20), rifiutato recentemente dal Tottenham. Tra gli italiani, sale Pio Esposito (30 milioni, +5). In casa Milan, la “cura Allegri” premia Gabbia (16 milioni, +2) e Saelemaekers (20 milioni, +3), mentre Pulisic torna al massimo in carriera con 60 milioni (+10).

In casa Napoli aumentano le valutazioni di Lorenzo Lucca (30 milioni, +8) e Rasmus Højlund (45 milioni, +10). In crescita anche i giovani della Roma, con Soulé (35 mln), Wesley (25) e Manu Koné (50). L’Atalanta continua a valorizzare talenti: Ahanor (20 milioni, +15) e Sulemana (20 milioni, +7) brillano tra i più in crescita.

Non mancano però i ribassi. Sorpresa in casa Inter: calano due pilastri come Barella (65 milioni, -10) e Lautaro Martínez (85 milioni, -10), insidiati da una concorrenza interna crescente. Giù anche Openda (45 mln) e Koopmeiners (30). Il crollo più netto è per Ademola Lookman, che perde 20 milioni, scendendo a 40, dopo un’estate di trattative mai decollate. In calo anche Lukaku (-7), Éderson, Samuele Ricci, Estupiñán, Akanji, Rabiot, Ferguson (-8).