Arsenal-Arteta, intesa definitiva per il rinnovo: aumento e pieni poteri sul mercato
L’Arsenal e Mikel Arteta hanno raggiunto un’intesa verbale definitiva per proseguire insieme a lungo termine. La firma e gli ultimi passaggi formali per il rinnovo dell’allenatore spagnolo sono attesi nei prossimi giorni. Una scelta con cui i Gunners intendono garantire continuità al progetto tecnico costruito nelle ultime stagioni, confermando Arteta come figura centrale nella programmazione presente e futura del club londinese.
Arteta sempre più centrale: aumento dell’ingaggio e pieni poteri sul mercato
Secondo quanto riportato dalla BBC, il nuovo accordo prevede anche un significativo adeguamento dell’ingaggio per Arteta. Il tecnico continuerà inoltre ad avere un ruolo di primo piano non soltanto nella gestione della squadra, ma anche nelle strategie di calciomercato e nella pianificazione sportiva complessiva dell’Arsenal. Una posizione di grande responsabilità che testimonia la volontà del club di affidarsi ancora all’allenatore spagnolo per consolidare il percorso intrapreso e proseguire il progetto vincente dei Gunners.
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