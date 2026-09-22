Napoli-Avellino, cambia l’ipotesi per l’amichevole: possibile test a porte chiuse

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Napoli e Avellino discutono un’amichevole durante la sosta: possibile test a porte chiuse a Castel Volturno.

Napoli e Avellino sono alla ricerca di un avversario da affrontare durante la lunga sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali. Il due club campani puntano a organizzare un test che permetta alle squadra di mantenere il ritmo partita e verificare anche le condizioni di alcuni giocatori non al meglio.

Napoli-Avellino, possibile test a porte chiuse tra l’1 e il 3 ottobre

Tra le possibilità prese in considerazione, come riferisce Tuttoavellino.it, c’è proprio il derby. Inizialmente il test amichevole si era ipotizzata la data del 26 settembre, ma le due società starebbero discutendo la possibilità di disputare il test tra l’1 e il 3 ottobre a Castel Volturno e a porte chiuse. Napoli e Avellino, intanto, riprenderanno domani gli allenamenti.