Napoli-Avellino, cambia l’ipotesi per l’amichevole: possibile test a porte chiuse
TuttoNapoli.net
Napoli e Avellino discutono un’amichevole durante la sosta: possibile test a porte chiuse a Castel Volturno.
Napoli e Avellino sono alla ricerca di un avversario da affrontare durante la lunga sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali. Il due club campani puntano a organizzare un test che permetta alle squadra di mantenere il ritmo partita e verificare anche le condizioni di alcuni giocatori non al meglio.
Napoli-Avellino, possibile test a porte chiuse tra l’1 e il 3 ottobre
Tra le possibilità prese in considerazione, come riferisce Tuttoavellino.it, c’è proprio il derby. Inizialmente il test amichevole si era ipotizzata la data del 26 settembre, ma le due società starebbero discutendo la possibilità di disputare il test tra l’1 e il 3 ottobre a Castel Volturno e a porte chiuse. Napoli e Avellino, intanto, riprenderanno domani gli allenamenti.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
Pubblicità
Notizie
Copertina Da 0 a 10: la surreale gaffe di Lucca, l’assurdo caso Anguissa, il retroscena sul gol di Gilmour e l’errore generazionale di ADL di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
10 ott 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Frosinone
In primo piano
TuttonapoliNapoli troppo basso? I numeri delle ultime squadre di Allegri svelano una tendenza sul pressing
Redazione Tutto Napoli.netLiveAllegri in conferenza: "A Firenze una delle gare più importanti dell'anno! De Bruyne titolare, Neres sarà importante! Su Vergara, Lang e Anguissa..."
Pierpaolo MatroneRafa Marin: "Tornato per restare a lungo! Allegri? Vuole che teniamo molto palla. Su obiettivi e compagni..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’ammissione scioccante di Manna, il tremendo errore con Favasuli, la canottiera di Lucca e l'unica speranza di Allegri
Antonio NotoLiveAllegri in conferenza: "Con Como e Inter mancata questa rabbia. Favasuli? È un cavallo giovane. Su Lang e Lucca..."
Redazione Tutto Napoli.netLiveAllegri in conferenza: "Ora conta il risultato davanti alla prestazione! Rispetto per Bologna, con Arsenal subito troppo! Anguissa out, Lang disponibile"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com