Infortunio Anguissa, la sosta in soccorso del camerunense: i possibili tempi di recupero
Nuovo problema muscolare per Frank Zambo Anguissa, fermatosi dopo essere entrato nel finale della sfida contro la Fiorentina. Il centrocampista del Napoli si è sottoposto agli esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione all’adduttore della coscia destra. Lo stop potrebbe essere di circa 2-3 settimane, anche se i tempi effettivi dipenderanno dall’evoluzione del recupero.
Anguissa può tornare per Napoli-Frosinone
La lunga sosta per le Nazionali potrebbe quindi aiutare Massimiliano Allegri a limitare il numero di partite senza il centrocampista. Considerando una prognosi indicativa di 2-3 settimane, Anguissa potrebbe provare a rientrare tra i convocati per Napoli-Frosinone, naturalmente soltanto in caso di recupero completo. Intanto il club ha comunicato: “Frank Zambo Anguissa si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo”.
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