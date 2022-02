Assenza dell'ultim'ora in casa Inter: Vecino ko per un'infiammazione

Contro il Napoli Matias Vecino non ci sarà. Tutta colpa di un problema fisico come riferisce Sky Sport. L'uruguagio ha accusato una infiammazione al ginocchio sinistro che non gli ha permesso di salire con la squadra sull'areo con direzione Napoli. Ci sarà invece Felipe Caicedo, per la prima volta chiamato dal tecnico interista dopo il suo arrivo a gennaio.