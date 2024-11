Ufficiale Assist decisivo a Lukaku: capitan Di Lorenzo è l'MVP di Napoli-Roma

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, si aggiudica il premio Panini player of the match vinto al Maradona contro la Roma. Il difensore azzurro, autore dell'asist per il gol vittoria di Lukaku, è il migliore in campo per la Lega Serie A, che su X pubblica una sua foto al momento della premiazione.