Atalanta-Napoli, le info sui biglietti: i residenti in Campania potranno acquistare solo il Settore Ospiti

I biglietti per assistere alla partita Atalanta-Napoli, incontro valido per la 31ª giornata di Serie A TIM 2021-2022 ed in programma domenica 3 aprile alle 15, saranno a disposizione degli sportivi interessati dalle 10 del 29 marzo sino al fischio d’inizio del match.

TARIFFA RIDOTTO UNDER 18

La Tariffa Ridotto U18 sarà attiva per tutti i settori ad esclusione dei settori Tribuna Centrale e Tribuna d’Onore Nerazzurra.

MODALITA’ DI ACQUISTO IN FASE DI VENDITA LIBERA

I tagliandi saranno acquistabili:

– online sul sito https://atalanta.vivaticket.it/ in modalità print@home o con caricamento in digitale su Dea Card;

– presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket su territorio nazionale – per conoscere quali sono clicca https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv – in modalità tradizionale su supporto termico o con caricamento su Dea Card.

Si ricorda che nei punti vendita Vivaticket NON sarà possibile utilizzare il voucher di rimborso dell’abbonamento 2019/20.

– la biglietteria di Viale Giulio Cesare (difronte Tribuna Rinascimento) aperta il giorno della partita (domenica 3 aprile) dalle 12 per la vendita degli eventuali tagliandi ancora disponibili.

Ogni acquirente potrà comprare sino a 4 biglietti.

CAMBIO UTILIZZATORE

Non è consentito il cambio nominativo su titoli tradizionali o print@home.

È consentito il cambio di utilizzatore per tutti i titoli di accesso digitali (abbonamenti 4 gare o biglietti caricati su Dea Card). L’operazione è da effettuare online a partire dalle 10 di sabato 2 aprile collegandosi al link: https://atalanta.vivaticket.it/index.php?nvpg[sellshow]&cmd=ShowChangeTicketEventList.

Il titolo viene trasferito dalla Dea Card su cui è caricato a quella della persona alla quale deve essere ceduto.

Completata la procedura, l’ingresso allo stadio è consentito alla persona che ha ricevuto il titolo, la quale può accedere allo stadio presentando la propria Dea Card ed un valido documento di identità, oltre alla ricevuta dell’avvenuta cessione generata al momento di completamento dell’operazione.

Il cambio utilizzatore è possibile solo se effettuato a beneficio di persona avente gli stessi diritti. Non è consentito richiedere cambi utilizzatore con integrazione di quanto già pagato per passaggio di tipologia di prezzo superiore.

A seguire uno schema sulle possibilità di cambio utilizzatore:

INTERO: cedibile a tutti i possessori di Dea Card;

RIDOTTO DONNA: cedibile a tutte le Donne in possesso di Dea Card;

RIDOTTO OVER 65: cedibile a tutti gli Over 65 in possesso di Dea Card;

RIDOTTO U18: cedibile a tutti gli U18 in possesso di Dea Card;

RIDOTTO INVALIDI: non cedibile.

Il cambio utilizzatore dei titoli di accesso potrà essere sospeso in qualsiasi momento dalle autorità competenti.

BIGLIETTERIA VIALE GIULIO CESARE

Domenica 3 aprile, dalle 12, sarà attiva la biglietteria di Viale Giulio Cesare (difronte Tribuna Rinascimento):

– per assistenza in caso di malfunzionamento del biglietto;

– per la vendita di tagliandi eventualmente disponibili.

SETTORE OSPITI

Limitazioni in ottemperanza a quanto disposto dalla det. 11/2022 dell’ONMS.

– I residenti nella regione Campania potranno acquistare biglietti esclusivamente per il Settore ospiti e solo se in possesso di Fidelity Card SSC Napoli;

– i residenti a Bergamo non potranno acquistare biglietti per il Settore ospiti ad eccezione dei possessori di Fidelity Card SSC Napoli.

Modalità di vendita

I tagliandi saranno acquistabili dalle 10 di martedì 29 marzo alle 19 di sabato 2 aprile:

– online sul sito https://atalanta.vivaticket.it/;

– presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket su territorio nazionale (per conoscere quali sono clicca https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv in modalità tradizionale.

Il prezzo del biglietto è di € 35. Non sono previste riduzioni.

MODALITA’ DI ACCESSO AL GEWISS STADIUM

Come da normativa vigente, tutti i titolari di biglietto dovranno essere in possesso di “Green Pass” da mostrare all’ingresso di prefiltraggio del settore acquistato, unitamente ad un documento in corso di validità ed al biglietto acquistato.

Per tutte le informazioni sulla certificazione verde “Green Pass” consultare il sito del Governo italiano: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html.

Tutti i tifosi che accederanno al Gewiss Stadium, bambini di qualsiasi età compresi, dovranno essere muniti di biglietto valido per l’accesso all’impianto.

In virtù dei controlli imposti dalle normative vigenti, è consigliato l’arrivo all’ingresso del settore acquistato del Gewiss Stadium con un congruo anticipo.

VOUCHER DI RIMBORSO ABBONAMENTI 2019/20

Tutti i tifosi in possesso del voucher di rimborso dell’abbonamento 2019/20 potranno impiegarlo per l’acquisto dei biglietti anche intestati ad altre persone, a patto di utilizzare l’account Vivaticket da cui è stato richiesto il voucher. Il voucher può essere quindi sfruttato esclusivamente per gli acquisti online e non presso i punti vendita Vivaticket.

Per sfruttare il credito sarà sufficiente in fase di acquisto inserire nell’apposita sezione il CODICE VOUCHER presente sul pdf del Voucher stesso.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina https://www.atalanta.it/rimborso-voucher-abbonati-2019-20/.

RACCOMANDAZIONI

Si ricorda a tutti i titolari di tagliando che:

– l’apertura dei cancelli avverrà indicativamente due ore prima dell’inizio della gara.

– È consigliato raggiungere l’ingresso indicato sul proprio biglietto con largo anticipo rispetto all’inizio dell’evento, al fine di evitare eventuali lunghe code ed assembramenti derivanti dalle necessarie operazioni di controllo nelle aree di prefiltraggio del Gewiss Stadium.

– È obbligatorio indossare una mascherina di tipo ffp2 durante l’intero svolgimento dell’evento.

– È obbligatorio per ciascun titolare assistere all’incontro dal posto assegnato in fase di acquisto ed indicato sul biglietto.

L’accesso al Gewiss Stadium sarà consentito esclusivamente ai tifosi in possesso di:

– Valido biglietto.

– Certificazione verde COVID-19 Green Pass.

– Valido documento di identità.

– Mascherina FFP2.

Si segnala, infine, che come attualmente previsto dalla normativa vigente, i bambini con età inferiore a 12 anni, rientrano nella categoria di soggetti esenti da Certificazione Verde o Green Pass (https://www.dgc.gov.it/web/faq.html).

Per eventuali dubbi consultare la pagina dedicata alle FAQ https://www.atalanta.it/faq-biglietteria-abc/ o compilare il form dedicato (https://www.atalanta.it/contatti-biglietteria/).