Attenzione al muro del Cagliari: come Inter e Juve non ha ancora subito un gol su azione

Il Napoli quest'oggi è di scena a Cagliari ed è prevedibile l'atteggiamento dei sardi molto chiuso per poter colpire in ripartenza. Il Cagliari di Davide Nicola in quest'avvio, nonostante le difficoltà, ha mantenuto una certa solidità: la squadra sarda infatti è, insieme a Juventus e Inter, una delle tre squadre che non hanno subito gol su azione nel corso delle prime tre giornate di questo campionato. Entrambe le reti incassate dai sardi nel torneo in corso sono arrivate su sviluppi di calcio d’angolo.