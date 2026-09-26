Bari, un investitore USA si fa avanti per la gestione degli stadi. Ma occhio anche alla proprietà

Un investitore statunitense guarda agli stadi di Bari: sul tavolo un progetto da circa 200 milioni e un possibile interesse anche per la SSC Bari

Una nuova pista internazionale si affaccia sul futuro degli impianti sportivi di Bari. Al Comune sarebbe arrivata una manifestazione di interesse, inviata via Pec, per ottenere informazioni tecniche sullo Stadio San Nicola e sul Della Vittoria. Dietro l’iniziativa ci sarebbe un investitore statunitense e un progetto che potrebbe arrivare a coinvolgere circa 200 milioni di euro per la gestione e la riqualificazione delle strutture, anche in vista di Euro 2032.

Si fa avanti investitore USA: c'entra anche la SSC Bari?

Il nome indicato da La Gazzetta del Mezzogiorno è quello di Gregory Vaughn, 61 anni, ex giocatore professionista di baseball e referente di una multinazionale specializzata nella gestione e nel rinnovamento di grandi impianti sportivi, con il progetto seguito sul territorio dalla Stadio &Co Srl. I primi contatti con il Comune risalirebbero a due Pec inviate tra fine agosto e metà settembre. L’operazione è ancora in una fase preliminare, ma sullo sfondo ci sarebbe anche un possibile interesse per la SSC Bari dei De Laurentiis, aprendo così uno scenario che potrebbe andare oltre il solo futuro degli stadi cittadini