Lobotka in campo 90' e guida la Slovacchia alla vittoria: 2-0 contro la Moldavia

Lobotka in campo 90' e guida la Slovacchia alla vittoria: 2-0 contro la MoldaviaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:50Notizie
di Davide Baratto
La Slovacchia batte 2-0 la Moldavia in Nations League: 90 minuti in campo per Stanislav Lobotka nel successo della sua nazionale

La Slovacchia supera 2-0 la Moldavia nella sfida di Nations League, indirizzando la partita già nel primo tempo. A sbloccare il risultato è Schranz al 32’, su assist di Suslov, mentre al 40’ Duda raddoppia trasformando un calcio di rigore. Nella ripresa il punteggio non cambia e i padroni di casa gestiscono il doppio vantaggio fino al triplice fischio. Novanta minuti in campo per Stanislav Lobotka: il centrocampista del Napoli resta il fulcro della sua nazionale.

Nations League, i risultati di sabato 26 settembre

Inghilterra-Spagna 2-3
Repubblica Ceca-Croazia 1-2
Slovenia-Scozia 0-0
Macedonia del Nord-Svizzera 0-3
Bulgaria-Lussemburgo 1-2
Isole Faroe-Kazakistan 1-1
Islanda-Estonia 1-1
San Marino-Finlandia 0-7
Albania-Bielorussia 2-0
Slovacchia-Moldavia 2-0