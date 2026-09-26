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Inghilterra-Spagna, formazioni ufficiali: quanti campioni! Le scelte di Tuchel e De La Fuente

Inghilterra-Spagna, formazioni ufficiali: quanti campioni! Le scelte di Tuchel e De La FuenteTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:00Notizie
di Davide Baratto
Nations League Gruppo A, le formazioni ufficiali di Inghilterra-Spagna: Tuchel con Bellingham e Kane, De La Fuente punta su Yamal, Nico Williams e Fabian

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Inghilterra-Spagna, match valido per il primo turno del Gruppo A di Nations League. Tantissimi campioni in campo: nei padroni di casa, Tomas Tuchel non rinuncia a Bellingham a centrocampo, spazio poi al tridente Saka-Kane-Gordon; per le Furie Rosse, Luis De La Fuente si affida a Lamine Yamal in tandem con Nico Williams e Ferran Torres. C'è anche l'ex Napoli Fabian Ruiz in mediana. 

Le formazioni ufficiali di Inghilterra-Spagna

INGHILTERRA (4-3-3): Trafford; Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Lewis, Skelly Bellingham; Saka, Kane, Gordon. CT: Tuchel
SPAGNA (4-3-3): Simon, Garcia, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Olmo; Yamal, Ferran Torres, Nico Williams. CT: De La Fuente