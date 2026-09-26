Ufficiale Macedonia del Nord-Svizzera, formazioni ufficiali: Elmas sfida Ndoye

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi alle 19:50 Notizie di Davide Baratto @davidebaratto04 vedi letture Fonti preferite di

Nations League Gruppo B, ke formazioni ufficiali di Macedonia del Nord-Svizzera: Elmas e Ndoye titolari, e ci sono diversi altri giocatori noti alla Serie A