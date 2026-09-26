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Macedonia del Nord-Svizzera, formazioni ufficiali: Elmas sfida Ndoye

Macedonia del Nord-Svizzera, formazioni ufficiali: Elmas sfida NdoyeTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:50Notizie
di Davide Baratto
Nations League Gruppo B, ke formazioni ufficiali di Macedonia del Nord-Svizzera: Elmas e Ndoye titolari, e ci sono diversi altri giocatori noti alla Serie A

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Macedonia del Nord-Svizzera, match valido per il primo turno del Gruppo B di Nations League. Nei padroni di casa, il ct Goce Sedloski disegna un 4-4-2 dando piena fiducia all'ex Napoli Eljif Elmas, che dovrebbe agire largo a sinistra a centrocampo. Sponda elvetica, Murat Yakin schiera un 4-2-3-1 con tanti giocatori noti alla Serie A: da Akanji, Freuler e Jashari agli ex Ndoye e Athekame.

Le formazioni ufficiali di Macedonia del Nord-Svizzera

MACEDONIA DEL NORD (4-4-2): Dimitrievski; Ilievski, Zajkov, Musliu, Herrera; Kostadinov, Gashtarov, Bardhi, Elmas; Rastoder, Miovski. CT: Sedloski
SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Athekame, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Freuler; Rieder, Manzambi, Ndoye; Amdouni. CT: Yakin