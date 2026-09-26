Turchia-Italia, Mancini valuta 5 cambi: Vergara scalpita, Di Lorenzo verso la panchina

Italia verso la sfida con la Turchia: Roberto Mancini prepara diversi cambi. Vergara può scalare le gerarchie dopo segnali in allenamento molto positivi

Dopo la deludente sconfitta contro il Belgio, l'Italia si prepara alla delicata sfida contro la Turchia: il secondo turno del girone di Nations League è già cruciale per il futuro degli azzurri nella competizione. Così, il commissario tecnico Roberto Mancini valuta diversi cambiamenti in formazione, ben cinque secondo Gazzetta.it. Nel 4-3-3, intoccabile Donnarumma tra i pali, in difesa Di Lorenzo dovrebbe lasciare spazio a Kayode e tornerà Bastoni al centro dopo la squalifica; completano il reparto Calafiori e Scalvini. A centrocampo, dentro Frattesi per Romano, mentre Mandragora può prendere il posto di uno tra Barella e Tonali. Per il ruolo di centravanti Pio Esposito è in ballottaggio con Scamacca, sugli esterni salgono le quotazioni di Maldini e Raspadori, ma anche Vergara scalpita e viene definito "tra i più brillanti e applauditi" in allenamento.

ITALIA (4-3-3) probabile formazione: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Barella, Tonali; Maldini, F.P. Esposito, Raspadori.

Commissario tecnico: Roberto Mancini

Ballottaggi: Barella-Mandragora 55-45%, Tonali-Mandragora 55-45% Maldini-Vergara 60-40%, Esposito-Scamacca 60-40%