Turchia-Italia, Mancini valuta 5 cambi: Vergara scalpita, Di Lorenzo verso la panchina
Dopo la deludente sconfitta contro il Belgio, l'Italia si prepara alla delicata sfida contro la Turchia: il secondo turno del girone di Nations League è già cruciale per il futuro degli azzurri nella competizione. Così, il commissario tecnico Roberto Mancini valuta diversi cambiamenti in formazione, ben cinque secondo Gazzetta.it. Nel 4-3-3, intoccabile Donnarumma tra i pali, in difesa Di Lorenzo dovrebbe lasciare spazio a Kayode e tornerà Bastoni al centro dopo la squalifica; completano il reparto Calafiori e Scalvini. A centrocampo, dentro Frattesi per Romano, mentre Mandragora può prendere il posto di uno tra Barella e Tonali. Per il ruolo di centravanti Pio Esposito è in ballottaggio con Scamacca, sugli esterni salgono le quotazioni di Maldini e Raspadori, ma anche Vergara scalpita e viene definito "tra i più brillanti e applauditi" in allenamento.
ITALIA (4-3-3) probabile formazione: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Barella, Tonali; Maldini, F.P. Esposito, Raspadori.
Commissario tecnico: Roberto Mancini
Ballottaggi: Barella-Mandragora 55-45%, Tonali-Mandragora 55-45% Maldini-Vergara 60-40%, Esposito-Scamacca 60-40%
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