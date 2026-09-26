La Spagna risponde da Campione del Mondo: 3-2 in rimonta all'Inghilterra
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La Spagna vince 3-2 a Wembley contro l’Inghilterra: decisiva la rimonta nella ripresa firmata da Baena e Oyarzabal, segna anche Yamal
La Spagna espugna Wembley battendo 3-2 l’Inghilterra al termine di una gara ricca di ribaltamenti. I Campioni del Mondo in carica passano subito avanti al 2’ con Lamine Yamal, ma gli uomini di Tuchel reagiscono e chiudono il primo tempo sul 2-1 grazie ai gol di Gordon al 36’ e Kane al 40’. A inizio ripresa lo stesso Kane fallisce un calcio di rigore, episodio che precede la rimonta delle Furie Rosse: Baena firma il 2-2 all'ora di gioco, poi Oyarzabal completa il sorpasso al 74’.
Nations League, i risultati di sabato 26 settembre
Inghilterra-Spagna 2-3
Repubblica Ceca-Croazia 1-2
Slovenia-Scozia 0-0
Macedonia del Nord-Svizzera 0-3
Bulgaria-Lussemburgo 1-2
Isole Faroe-Kazakistan 1-1
Islanda-Estonia 1-1
San Marino-Finlandia 0-7
Albania-Bielorussia 2-0
Slovacchia-Moldavia 2-0
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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