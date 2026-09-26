Nations League, tutto facile per la Svizzera: 3-0 contro Elmas e compagni
TuttoNapoli.net
La Svizzera supera 3-0 la Macedonia del Nord in Nations League: 90 minuti in campo per Eljif Elmas nella sconfitta della sua nazionale
La Svizzera passa con autorità sul campo della Macedonia del Nord, imponendosi per 3-0 nella sfida di Nations League. Gli ospiti indirizzano la gara già nel primo tempo con Freuler, a segno al 22’, e Amdouni, che raddoppia al 41’. Nella ripresa è ancora Amdouni a chiudere definitivamente i conti, firmando la doppietta personale. Novanta minuti in campo per l'ex Napoli Eljif Elmas, rimasto sul terreno di gioco per tutta la partita nonostante la serata complicata della sua nazionale
Nations League, i risultati di sabato 26 settembre
Inghilterra-Spagna 2-3
Repubblica Ceca-Croazia 1-2
Slovenia-Scozia 0-0
Macedonia del Nord-Svizzera 0-3
Bulgaria-Lussemburgo 1-2
Isole Faroe-Kazakistan 1-1
Islanda-Estonia 1-1
San Marino-Finlandia 0-7
Albania-Bielorussia 2-0
Slovacchia-Moldavia 2-0
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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