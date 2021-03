Bari, LDL non molla: dopo Pasqua l'annuncio del nuovo ds

La famiglia De Laurentiis, dopo aver fatto sentire la propria vicinanza alla squadra e al tecnico, è pronta a completare l’organigramma del club e iniziare a progettare il futuro senza perdere di vista l’obiettivo Serie B da conquistare attraverso i play off. Secondo quanto riferito da Tuttobari.com infatti non c’è solo il ruolo di direttore sportivo, che sarà annunciato dopo Pasqua, nella testa del presidente Luigi De Laurentiis. In questi giorni infatti il numero uno biancorosso sta valutando l’ingresso di un direttore generale rilanciando così il proprio impegno e allontanando le voci che vorrebbero un disimpegno in caso di mancato approdo in cadetteria, anche se un’eventuale nuovo campionato di Serie C porterebbe a fare delle valutazioni sul budget da stanziare per la prossima stagione che probabilmente sarà ridotto.