Bari vuole togliere lo stadio ai De Laurentiis: "Accordo anacronistico e sbilanciato"

Anche in casa Bari tiene banca la questione stadio: venerdì la svolta? Il Consiglio comunale di Bari è deciso a rivedere (rivoluzionare) l'accordo in essere tra la stessa amministrazione e la società della famiglia De Laurentiis per l'utilizzo (ad oggi gratuito) dell'impianto sportivo. Ricostruisce - ed ammonisce - l'edizione barese de la Repubblica stamane in edicola:

"Gli accordi stipulati sono anacronistici e fortemente sbilanciati a favore della società. All’epoca si era prospettata la concessione dello stadio come volano per il rilancio della società calcistica e per la riqualificazione delle aree circostanti. Sette anni sono un lasso di tempo sufficiente per avere chiaro che il progetto tecnico e sportivo promesso dalla Ssc Bari non è mai partito, se mai è esistito", riporta Tuttobari.