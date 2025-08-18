Prima pagina Tuttosport sull'attacco Juve: "Oggi è il giorno di Kolo. C'è l'idea Zhegrova"

Secondo quanto si legge sulla prima pagina di Tuttosport, è atteso in giornata il contatto decisivo con il Paris Saint Germain per chiudere l’operazione che dovrebbe riportare Randal Kolo Muani alla Juventus. L’attaccante francese è da tempo in cima alla lista dei desideri del club bianconero, e l’accordo con il giocatore è già stato definito: manca solo l’intesa finale con il club parigino.

Nel frattempo, i bianconeri si muovono per trovare un sostituto di Nico, sempre più vicino all’Atletico Madrid, anche se al momento l’accordo tra le società non è ancora stato raggiunto. In caso di partenza, il nome più caldo per rimpiazzarlo arriva dalla Ligue 1 e si tratta dell’ala del Lilla Edon Zhegrova, profilo seguito con interesse dalla dirigenza, che vede in lui una valida alternativa per l’attacco.