Prima pagina Il Mattino sulla sfida Conte-Allegri: "Attenti a quei due"

vedi letture

Mancano cinque giorni al via del campionato e i riflettori si accendono subito sulla sfida tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri.

Conte e Allegri, il duello che accende la Serie A. Così scrive in prima pagina l'edizione odierna de Il Mattino sui tecnici di Napoli e Milan, titolando: "Conte-Allegri, attenti a quei due". Mancano cinque giorni al via del campionato e i riflettori si accendono subito sulla sfida tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri.

Napoli e Milan, due storie diverse ma destini intrecciati: il tecnico azzurro cerca il colpo per ristabilire i conti con il collega rossonero, in un confronto che promette scintille. Da trent’anni i due allenatori si rincorrono tra vittorie, scaramanzie e numeri magici, con le maglie destinate a diventare il simbolo di una rivalità che si rinnoverà sin dalla prima giornata.