Beffa Anguissa: il Camerun dice addio al Mondiale! RD Congo vince e passa il turno
Per la terza volta consecutiva il Camerun resterà fuori dai Mondiali. Il verdetto è arrivato in serata, con la sconfitta per 1-0 contro la Repubblica Democratica del Congo, decisa in pieno recupero dal gol del difensore del Lille, Chancel Mbemba.
Grazie a questo successo, la squadra guidata dal tecnico francese Sébastien Desabre conquista un posto nella finale dei playoff, dove il 16 novembre affronterà la Nigeria, vittoriosa nel pomeriggio per 4-1 sul Gabon dopo i tempi supplementari. La vincente tra Nigeria e Repubblica Democratica del Congo, tuttavia, non otterrà ancora il pass diretto per il Mondiale, ma dovrà affrontare un’ulteriore fase di spareggi per completare il percorso di qualificazione.
