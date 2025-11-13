Ufficiale

Beffa Anguissa: il Camerun dice addio al Mondiale! RD Congo vince e passa il turno

Beffa Anguissa: il Camerun dice addio al Mondiale! RD Congo vince e passa il turnoTuttoNapoli.net
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 22:30Notizie
di Francesco Carbone

Per la terza volta consecutiva il Camerun resterà fuori dai Mondiali. Il verdetto è arrivato in serata, con la sconfitta per 1-0 contro la Repubblica Democratica del Congo, decisa in pieno recupero dal gol del difensore del Lille, Chancel Mbemba.

Grazie a questo successo, la squadra guidata dal tecnico francese Sébastien Desabre conquista un posto nella finale dei playoff, dove il 16 novembre affronterà la Nigeria, vittoriosa nel pomeriggio per 4-1 sul Gabon dopo i tempi supplementari. La vincente tra Nigeria e Repubblica Democratica del Congo, tuttavia, non otterrà ancora il pass diretto per il Mondiale, ma dovrà affrontare un’ulteriore fase di spareggi per completare il percorso di qualificazione.