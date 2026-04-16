Ufficiale

Benevento, Floro Flores in panchina anche in Serie B: c’è l’annuncio del rinnovo

Benevento, Floro Flores in panchina anche in Serie B: c’è l’annuncio del rinnovoTuttoNapoli.net
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 22:40Notizie
di Francesco Carbone
Antonio Floro Flores continuerà a guidare il Benevento anche nella prossima stagione di Serie B.

Antonio Floro Flores continuerà a guidare il Benevento anche nella prossima stagione di Serie B. Il club sannita ha infatti ufficializzato il rinnovo del contratto dell’allenatore, prolungando il suo legame con la società fino al 30 giugno 2028.

Il comunicato del Benevento sul rinnovo
"Il Benevento Calcio è lieto di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto con il tecnico Antonio Floro Flores fino al 30 giugno 2028. Il Club giallorosso rivolge a mister Floro Flores i migliori auguri di buon proseguimento, confidando nel raggiungimento di ulteriori e prestigiosi traguardi sportivi".