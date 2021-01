Benitez al Napoli, ma al Dalian com'è andato? Statistiche negative con 18 ko

Mentre De Laurentiis lo contatta, in attesa di risposta, i tifosi si domandano: Benitez può essere la soluzione ai problemi del Napoli? Lo spagnolo, al Dalian, ha avuto diverse difficoltà. I risultati non sono dalla sua parte. In Cina l'ex allenatore azzurro ha raccolto in 37 partite 11 vittorie, 8 pareggi e ben 18 sconfitte, praticamente la metà delle gare disputate. Avrà avuto tanti alibi, certo, ma i numeri sono chiari: la sua avventura cinese non è stata positiva.