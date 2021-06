Benitez minacciato dai tifosi dell'Everton: polizia allarmata, si indaga

Lo striscione di minacce ("Sappiamo dove vivi, non firmare") lasciato vicino a casa di Rafa Benitez la scorsa notte ha allarmato la polizia del Merseyside. Secondo quanto riferito da Skysports la polizia avrebbe infatti avviato un'indagine per trovare gli autori, lo striscione non è stato infatti firmato, e sta indagando fra i sostenitori dell'Everton, il club che lo spagnolo dovrebbe allenare, che nei giorni scorsi hanno esposto striscioni contrari all'arrivo di Benitez all'esterno di Goodison Park.