Benitez, no al Botafogo: l’ex tecnico del Napoli ha declinato l’offerta dei brasiliani

vedi letture

Rafa Benítez non ripartirà dal Sudamerica. Secondo la stampa spagnola, l'ex allenatore di Inter, Napoli, Liverpool e Real Madrid avrebbe deciso di declinare l'offerta del Botafogo; nonostante abbia preso seriamente in considerazione l'ipotesi di firmare per il club brasiliano, diversi fattori lo hanno portato a rifiutare la proposta.

Benítez aveva sul piatto un progetto molto interessante per guidare la squadra che ha vinto la Libertadores e il campionato brasiliano nel 2024. La proprietà, guidata da John Textor, gli avrebbe promesso di lottare per tutti i titoli nazionali e continentali, oltre a disputare il Mondiale per Club. Non c'è stata però l'attesa fumata bianca e i motivi non sono di natura economica: il suo entourage ha confermato ad AS che la proposta era "attraente" e che non si è discusso di cifre.