Ufficiale Best FIFA Award 2025, Donnarumma è il miglior portiere: "Vincere col PSG momento unico"

vedi letture

Il numero uno della Nazionale Gianluigi Donnarumma ha vinto il Best FIFA Award 2025 come miglio portiere dell'anno, battendo una ricca concorrenza. Ad annunciare la vittoria sui social è stata propria la FIFA, con il presidente Infantino che ha virtualmente passato il premio a Donnarumma, il quale si è detto onorato per il riconoscimento: "Sono molto contento di ricevere questo premio. Spero di continuare così e di poter fare ancora di più".

Al sito ufficiale dei Citizens ha poi aggiunto: "È un grande onore vincere questo prestigioso premio e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno votato per me. Sono estremamente orgoglioso di essere stato nominato il migliore al mondo, davanti a portieri così straordinari per i quali nutro grande rispetto e ammirazione. Vincere la Champions League con il PSG è stato un momento che rimarrà per sempre nella mia memoria, ed è emozionante essere premiato per il mio ruolo nei successi ottenuti in questo 2025. Sono felice per questo riconoscimento e ora lavorerò per raggiungere altri successi con il mio nuovo club, il Manchester City".

Lo stesso Gianni Infantino ha voluto congratularsi in prima persona con il portiere italiano tramite un messaggio sui propri canali social: "Congratulazioni 🇮🇹 Gianluigi Donnarumma per il titolo di Miglior Portiere FIFA 2025! Straordinario con il @psg durante il Mondiale per Club FIFA, dopo la vittoria in Champions League e la tripletta in campionato. @donnarumma è il primo italiano a conquistare questo titolo dai tempi di Gianluigi Buffon nel 2017, dimostrando di esserne un degno successore".