Supercoppa, Napoli-Milan è già sold out: il club rossonero è il più seguito in Medio Oriente

Oggi alle 13:30Notizie
di Antonio Noto

Sale l’attesa per la Supercoppa italiana a Riyadh, che da giovedì darà il via alla 38ª edizione del torneo. Sarà la sesta volta in Arabia Saudita e la terza consecutiva all’Al-Awwal Park, con la confermata formula delle final four. Un appuntamento ormai consolidato all’estero, anche se l’interesse del pubblico locale continua a essere un tema di discussione.

Secondo le ultime informazioni, risultano già esauriti i biglietti per la prima semifinale tra Napoli, campione d’Italia, e Milan, finalista dell’ultima Coppa Italia, in programma giovedì sera. Numeri decisamente più contenuti, invece, per Bologna-Inter, seconda semifinale prevista venerdì. Il fattore tifo resta decisivo: il Milan è il club italiano più seguito in Medio Oriente e un’eventuale finale tutta milanese avrebbe un richiamo ben superiore rispetto ad altre combinazioni, come Napoli-Bologna.