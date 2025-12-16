Ufficiale

Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte prima di Riad

Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte prima di Riad
Oggi alle 15:24Notizie
di Antonio Noto

In vista di Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa italiana in programma domani a Riad, la squadra di Antonio Conte si è allenata questa mattina al Training Center di Castel Volturno. 

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: "Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista del prossimo match di Supercoppa contro il Milan. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico", scrive il club azzurro sul proprio sito web ufficiale. 