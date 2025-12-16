Ufficiale Dopo il Pallone d’Oro, altro premio per Dembélé: il francese vince il FIFA The Best

Ousmane Dembélé ha conquistato il premio FIFA The Best come miglior calciatore dell’anno, confermando il Pallone d'Oro la stagione eccezionale con il Paris Saint-Germain. A differenza del suo allenatore Luis Enrique, assente alla cerimonia, l’attaccante francese si è collegato da Doha - dove il PSG affronterà domani il Flamengo nella finale di Coppa Intercontinentale - e ha salutato la entusiasmo la platea.

"Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra: il lavoro paga sempre. Grazie alla mia famiglia e al PSG, con cui abbiamo vissuto un anno fantastico. Ringrazio anche Gianni Infantino per il messaggio ricevuto il giorno del mio compleanno. Spero di poter tornare ancora l’anno prossimo", ha dichiarato Dembélé dal palco, emozionato e visibilmente orgoglioso.