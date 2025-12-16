Anguissa salta la Coppa d'Africa, ma le stelle non mancano: da Osimhen a Salah, Top 11 da urlo

La Coppa d’Africa è pronta ad alzare il sipario. La più importante manifestazione continentale vedrà stelle del mondo del calcio in arrivo da ogni parte del mondo. Soprattutto dall'Europa. Un concentrato di talento che, mettendo insieme le rose delle 24 nazionali partecipanti, permette di immaginare una top 11 di altissimo livello in ogni reparto.

Tra i pali la redazione di TMW punta su Yassine Bounou, simbolo del Marocco padrone di casa e portiere dell’Al Hilal guidato da Simone Inzaghi. La linea difensiva vede ancora un marocchino protagonista, Achraf Hakimi del PSG, con Nouassir Mazraoui sull’altra corsia, ex Bayern Monaco e ora al Manchester United. Al centro spazio alla solidità e all’esperienza di Kalidou Koulibaly, affiancato dal romanista Evan Ndicka. In mezzo al campo il punto di riferimento è Franck Kessié, supportato dalla qualità e dalla fantasia di Bryan Mbeumo e del giovane talento Eliesse Ben Seghir. A guidare l’attacco c’è Victor Osimhen, affiancato da due esterni di lusso come Mohamed Salah e Nicolas Jackson, arrivato in estate al Bayern Monaco.

TOP 11 COPPA D'AFRICA (4-3-3): Bounou; Hakimi, Koulibaly, Ndicka, Mazraoui; Mbeumo, Kessie, Ben Seghir; Salah, Osimhen, Nicolas Jackson