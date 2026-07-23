Beukema non si è mai allenato a Dimaro: quando torna? Annunciata la data del rientro

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Sam Beukema è presente nel ritiro di Dimaro, ma non si è mai allenato a causa di un infortunio: il ds Manna annuncia quando si rivedrà in campo.

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, intervenuto in conferenza stampa dal teatro comunale di Dimaro Folgarida, ha fatto chiarezza sulle condizioni fisiche di Sam Beukema, assente dagli allenamenti sin dall'inizio del ritiro estivo per un problema fisico.

Le condizioni di Beukema e l'annuncio di Manna sul rientro in campo

Manna ha spiegato che il centrale olandese sta convivendo con un problema ereditato dalla scorsa stagione: "Sam si trascina una patologia dalla stagione scorsa, sta facendo delle terapie conservative. Dovremmo averlo in gruppo verso la fine del ritiro di Castel di Sangro".