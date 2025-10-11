Biglietti Napoli-Inter: domani scade la promo biglietto extra per abbonati, da lunedì la fase 2

Prosegue la vendita dei biglietti per Napoli vs Inter, match che si disputerà sabato 25 Ottobre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Come comunicato in fase di Campagna Abbonamenti, la prima fase di vendita per il Match Napoli vs Inter, sarà riservata agli Abbonati FULL 25/26, i quali potranno acquistare, esclusivamente online, in via prioritaria un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card, “Fan Stadium Card”, nei limiti dei posti e dei settori disponibili.

Per il big Match di sabato 25 ottobre, la vendita dei biglietti, si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), esclusivamente online, riservata ai titolari di un Abbonamento FULL 25/26, per l’acquisto di un biglietto extra; la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3) di vendita libera aperta a tutti.

I prezzi per Napoli vs Inter saranno i seguenti:

Settore FASE 1 E 2 FASE 3

CURVE INFERIORI 40,00 €45,00 €

CURVE SUPERIORI 55,00 €60,00 €

DISTINTI INFERIORI 75,00 €90,00 €

DISTINTI SUPERIORI 105,00 €120,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 120,00 €135,00 €

TRIBUNA NISIDA 125,00 €140,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 150,00 €185,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM175,00 €215,00 €

FASE 1 – PROMOZIONE ABBONATI BIGLIETTO EXTRA

Dalle ore 12:00 di mercoledì 8 ottobre 2025 e fino alle ore 23:59 di domenica 12 ottobre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di un Abbonamento FULL 25/26, potranno acquistare, esclusivamente online, un biglietto extra da intestare ad un’altra persona in possesso della “Fan Stadium Card”. Gli Abbonati dovranno utilizzare il numero della propria tessera per poter accedere alla fase di vendita riservata. I biglietti acquistati dagli abbonati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 2 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI - FAN STADIUM CARD

Dalle ore 12:00 di lunedì 13 ottobre 2025 e fino alle ore 23:59 di giovedì 16 ottobre 2025 (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 2 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

FASE 3 – VENDITA LIBERA

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 2 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera, avrà inizio alle ore 12:00 di venerdì 17 ottobre 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Per maggiori info sulla modalità Passbook consultare questo link.