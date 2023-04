Biglietti Udinese-Napoli, centinaia di tifosi napoletani in coda ai botteghini della Dacia Arena

Dalle ore 16 è partita la vendita dei biglietti del settore ospiti della Dacia Arena per Udinese-Napoli, match in programma martedì 2 maggio 2023 alle ore 20:45.

Dalle ore 16 è partita la vendita dei biglietti del settore ospiti della Dacia Arena per Udinese-Napoli, match in programma martedì 2 maggio 2023 alle ore 20:45. Non appena la vendita dei tagliandi si è aperta si è creata una coda ai botteghini della Dacia Arena con centinaia di tifosi napoletani in fila per accaparrarsi il biglietto.