Brasile in ansia per Oscar, malore per problema cardiaco: pres. Sao Paulo rassicura

Ore di grande apprensione in Brasile per Oscar, ex centrocampista del Chelsea e della nazionale verdeoro, colpito da un malore di origine cardiaca durante i test fisici con il Sao Paulo, suo attuale club. L’intervento immediato dello staff medico ha scongiurato conseguenze più gravi, ma l’episodio ha destato forte preoccupazione nel mondo del calcio brasiliano. In una nota ufficiale, la società paulista ha precisato che “Oscar è stato assistito tempestivamente dai professionisti del club e dall’équipe dell’ospedale Einstein, presente sul posto”.

Secondo la stampa locale, il giocatore si sottoporrà a esami approfonditi per valutare le sue condizioni e decidere se potrà continuare l’attività agonistica. Il presidente del Sao Paulo, Julio Casares, ha comunque fornito aggiornamenti positivi: “Ho parlato con lui, sta molto meglio e comunica con serenità. Ora serve attendere i risultati definitivi e concentrarsi sul suo recupero”. Oscar, tornato in patria dopo gli anni trascorsi in Cina con lo Shanghai Port, sembra dunque in miglioramento, mentre il club e i tifosi attendono con fiducia ulteriori notizie sul suo stato di salute.