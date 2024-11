Brividi al Maradona: l'inedito di Pino Daniele prima dell'ingresso delle squadre

vedi letture

Napoli e Roma scendono in campo per la sfida valida per la tredisesima giornata di Serie A e dagli altoparlanti dello Stadio Diego Armando Maradona viene diffuso il brano inedito dell'indimenticato Pino Daniele.

Prima dell'ingresso in campo delle squadre vengano inondate le note e il video di "Again" l'inedito del cantautore napoletano, un'anteprima assoluta, mentre da venerdì la canzone sarà ovunque: in radio e sulle piattaforme digitali. Presente sul terreno di gioco anche la famiglia Daniele con la moglie e i figli.