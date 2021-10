Brutta serata per Rrahmani: Kosovo travolto dalla Svezia, 90' in campo per l'azzurro

La Svezia sogna in grande: vittoria netta (3-0) degli uomini di Andersson contro il Kosovo, steso dalle reti di Forsberg, Isak e Quaison. Brutta serata per Rrahmani, in campo per tutta la durata della partita. Gli scandinavi inseguono la capolista Spagna ad una sola lunghezza di distanza, con la possibilità di effettuare un sorpasso in vetta, avendo una gara in meno all'attivo. Nell'altra gara del gruppo B di qualificazione al Mondiale, invece, la Grecia ha regolato la Georgia nel finale, grazie al calcio di rigore trasformato da Bakasetas e al bis di Pelkas, siglato al quinto minuto di recupero.

La classifica aggiornata del gruppo B

Spagna 13

Svezia* 12

Grecia* 9

Kosovo 4

Georgia 1

*una partita in meno