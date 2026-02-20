Prima pagina

Bufera arbitrale, Gazzetta: “Milan indiavolato”

di Arturo Minervini

“Milan indiavolato” titola in apertura La Gazzetta dello Sport. In casa rossonera cresce il malumore per alcune decisioni arbitrali: non è piaciuta la direzione di Mariani in Milan-Como e il club avrebbe anche contattato l’AIA. Il messaggio è chiaro: “Basta errori”. Sarebbero stati evidenziati pure altri episodi ritenuti sfavorevoli.