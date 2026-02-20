Prima pagina

Il Mattino: “Staffetta scozzese: McTominay a rischio, pronto Gilmour”

Oggi alle 08:35Notizie
di Arturo Minervini

“Staffetta scozzese: McTominay a rischio, pronto Gilmour”. È questo il titolo scelto oggi da Il Mattino per aprire la prima pagina dedicata alle vicende del Napoli.

Resta in dubbio, dunque, la presenza dell’ex Manchester United per il prossimo impegno di campionato: qualora non dovesse farcela, il connazionale Gilmour è pronto a subentrare.